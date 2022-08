Alter Sprengkörper in der Ostsee: Die Alliierten haben nach dem Zweiten Weltkrieg deutsche Munition in den Meeren versenkt. Foto: Jana Ulrich/Forschungstauchzentrum CAU Kiel/dpa up-down up-down Altlasten aus dem Weltkrieg So will Umweltministerin Steffi Lemke Munition aus dem Meer bergen Von Henning Baethge | 28.08.2022, 19:00 Uhr

Rund 1,6 Millionen Tonnen Munition ruhen in Nord- und Ostsee. Eine komplette Beseitigung hält Ministerin Lemke für unmöglich – aber an ausgewählten Orten will sie die Bergung nun versuchen. Wo und wie es losgehen soll.