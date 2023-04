Delara Burkhard ist EU-Abgeordnete und setzt sich in Brüssel für den Erhalt des Regenwaldes ein. Foto: Marc Fricke up-down up-down Schutz der tropischen Regenwälder So will die Kieler EU-Abgeordnete Delara Burkhardt den Regenwald retten Von Carlo Jolly | 16.04.2023, 15:00 Uhr

Für die EU-Entwaldungsverordnung, die das Parlament am Dienstag beschließen will, hat Delara Burkhardt (30) fast vier Jahre gekämpft. Was die Pläne sind und welche Kompromisse es gibt.