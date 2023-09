Riechforschung So werden Parfüms gemacht, die nach Promis riechen Von Lisa Bohlander | 09.09.2023, 12:30 Uhr Prominente wie Gwyneth Paltrow (links) und Wladimir Putin haben Düfte auf den Markt gebracht, die so riechen wie sie. Foto: Imago Stock&People/ZUMA Press/Zoonar.com/Matej Kastelic Montage: Lisa Bohlander up-down up-down

In Drogerien und Parfümerien stehen häufig von Prominenten kreierte Düfte in den Regalen. Manche gehen sogar so weit und bieten Parfüms an, die genauso riechen wie sie. Die Biologin und Sozialpsychologin Bettina Pause erklärt, was dahinter steckt.