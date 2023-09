Obwohl sich deutlich weniger Menschen für das Klimaschutzprogramm für Bürger interessieren, zieht Energiestaatssekretär Joschka Knuth eine positive Zwischenbilanz. Seit 16. August konnten die Schleswig-Holsteiner Anträge zur Förderung von nicht-fossilen Heizungssystemen, Ladestationen für Mehrfamilienhäuser, Batteriespeicher und Solar-Anlagen stellen.

Bei diesen Photovoltaik-Anlagen für Balkone war es in der Vergangenheit zu technischen Schwierigkeiten gekommen: Die Server waren zusammengebrochen. Satt der geplanten mehreren tausend kamen nur einige hundert Antragsteller zum Zug.

„Jetzt lief der Antragsdienst zuverlässig, sehr viele Interessierte für ein Balkonkraftwerk sind zum Zug gekommen“, sagt Knuth. „Wie erwartet, kam es zu Beginn des Antragsfensters zu Wartezeiten, doch die Technik lief stabil, das ist die wichtigste Erkenntnis der letzten zwei Tage“, so der Grünen-Politiker. Der landeseigene Dienstleister Dataport habe im Verlauf des ersten Antragstages sogar die Begrenzung der Antragstellenden pro Minute erhöht. „Damit werden wir auch zukünftig größere Antragsvolumina abwickeln können“, meint Knuth, der eine Verlängerung der Antragsfrist ankündigt.

Mehr Informationen: Das wird gefördert größer als Größer als Zeichen Wärmepumpen mit bis zu 2.000 Euro. Solarkollektoranlagen mit bis zu 900 Euro. Biomasseheizungen mit bis zu 900 Euro. Anschluss an ein Wärmenetz mit bis zu 500 Euro. Solar-Balkonanlagen mit bis zu 200 Euro. Batteriespeicher mit bis zu 750 Euro. Ladesäulen für Mehrfamilienhäuser mit bis zu 500 Euro. Zusätzlich wird eine Aufstockung für Menschen gewährt, die Bürgergeld, Grundsicherung oder Wohngeld beziehen.

Das Antragsfenster für Balkonkraftwerke war vom 29. bis 30. August geöffnet. Insgesamt wurden 3120 Anträge erfolgreich eingereicht. Waren es am ersten Tag 2492 Anträge, seien am zweiten Tag nochmals 628 Förderbegehren eingereicht worden. Da das vorgesehene Antragsvolumen von 10.000 Anträgen noch nicht ausgeschöpft wurde, können Interessierte ab diesem Dienstag, 5. September online weitere Anträge einreichen.

Batteriespeicher in Schleswig-Holstein sehr beliebt

Großes Interesse habe es auch an den Batteriespeichern gegeben, für die es erstmals eine Förderung von bis zu 750 Euro gab. Diesen Zuschuss konnten die Bürger am 22. August beantragt. Bereits nach rund einer Stunde sei die Maximalzahl von 350 Anträge ausgeschöpft gewesen. „Wir werden schauen, ob wir hier beim nächsten Mal aufstocken können. In jeden Fall wird im vierten Quartal erneut eine Antragsstellung möglich sein“, sagt Knuth..

Weitere Anträge für Ladesäulen in Schleswig-Holstein sind möglich

Anträge für die Förderung von Ladesäulen für Mehrfamilienhäuser können seit dem 17. August gestellt werden. Bislang sind 60 Anträge eingegangen. Die Antragsstellung ist weiter möglich. Gleiches gilt für nicht-fossile Heizsysteme. Hier wurden seit Beginn des Programms 836 Fördergegenstände eingereicht.

Anträge und Förderbedingungen gibt es hier.