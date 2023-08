Unterwegs mit dem Dienstwagen Zweimal um die Welt: Karin Prien ist Kilometer-Königin des Kieler Kabinetts Von dpa | 08.08.2023, 16:41 Uhr Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat 2023 mit ihrem Dienstwagen 78.731 Kilometer zurückgelegt. Foto: Bernd von Jutrczenka up-down up-down

Zweimal am Äquator die Erde umrundet – auf so viele Dienstwagen-Kilometer kam die Kieler Bildungsministerin Prien im vergangenen Jahr. Damit konnte auch der Regierungschef nicht mithalten. Am sparsamsten unterwegs war Finanzministerin Heinold.