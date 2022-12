Auch Bundesweit kommt es zu immer mehr Fällen. Symbolfoto: Patrick Pleul up-down up-down Deutlich mehr Fälle So viele Geldautomaten wurden 2022 in Schleswig-Holstein gesprengt Von dpa | 29.12.2022, 08:02 Uhr

2021 hat es in Schleswig-Holstein nur einen Tatversuch gegeben – in diesem Jahr gab es deutlich mehr Fälle. In vier Fällen konnten die Täter mit Beute entkommen. Das Landespolizeiamt zeigt sich besorgt.