Der Kirchturm von Sankt Jürgen in Flensburg: Sonst weithin sichtbar, wird er nun nicht mehr angestrahlt. Archivfoto: Sebastian Iwersen up-down up-down Energiesparverordnung So viel Energie haben Lübeck, Kiel und Flensburg eingespart Von dpa | 01.02.2023, 07:46 Uhr

In diesem Winter ist es als Reaktion auf die Energiekrise in und an Deutschlands öffentlichen Gebäuden kühler und dunkler. In Schleswig-Holstein wurde bei Strom und Wärme so messbar gespart.