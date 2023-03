Polarlichter über SH: Auch im Naturpark Aukrug ließ sich das Spektakel in der Nacht zu Donnerstag beobachten. Foto: Dana Ruhnke up-down up-down Gespräch mit Experten Spektakuläres Naturphänomen: So stehen die Chancen für Polarlichter über SH heute Nacht Von Dana Ruhnke | 16.03.2023, 12:11 Uhr

Am späten Donnerstagabend zeigten sich am Nachthimmel in Schleswig-Holstein teils spektakuläre Polarlichter. Wie stehen die Chancen für die kommenden Nächte?