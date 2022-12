Schauplatz der Verhandlung: Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Foto: Jan Woitas up-down up-down Vor dem Bundesverwaltungsgericht So lief heute der neue Prozess um den Fehmarnbelt-Tunnel Von Henning Baethge | 07.12.2022, 17:41 Uhr

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat erneut über den Fehmarnbelt-Tunnel verhandelt. Am Ende mahnt es einen Vergleich an – doch der scheitert an einem mageren Angebot.