Virginia Fabienne Peters (13) und ihre 11-jährige Cousine Shanaya Franz (v.l.) sind in der Sinti-Siedlung „Maro Temm“ in Kiel Gaarden aufgewachsen. Auch Ewald Weiss (54) lebt hier schon viele Jahre. Zwar liegt ihr Zuhause mitten in einem Industriegebiet, doch die Bewohner sehen viele Vorteile.

Foto: Victoria Lippmann