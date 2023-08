Solaranlagen und Wärmepumpen Energetisch sanieren: So will Sütterlin-Waack Hürden deutliche senken Von Kay Müller | 13.08.2023, 20:15 Uhr Will die Landesbauordnung reformieren: Sabine Sütterlin-Waack. Foto: Michael Staudt up-down up-down

Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) strickt an einer neuen Landesbauordnung, die der Landtag noch in diesem Jahr verabschieden könnte. Das hat Folgen für Häuslebauer in SH.