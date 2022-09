In diesem „Reerdigungs-Kokon“ werden menschliche Überreste in 40 Tagen kompostiert. Foto: Sven Krieger up-down up-down Re-Erdigung: energiesparend und klimafreundlich Bestatter fürchten Kostendruck – doch einer will einige günstige und klimafreundliche Alternative der Beerdigung bieten Von Kay Müller | 12.09.2022, 16:55 Uhr

Re-Erdigung heißt das Pilot-Konzept in Schleswig-Holstein, bei dem Tote in 40 Tagen kompostiert werden. Laut einer Umfrage interessieren sich dafür gerade in der aktuellen Krise immer mehr Menschen – als kostengünstige und umweltschonende Alternative zur Feuerbestattungen.