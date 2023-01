Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Lübeck Smarter Lautsprecher sorgt für Ruhestörung Von dpa | 30.01.2023, 15:18 Uhr

Ein smarter Lautsprecher hat in Lübeck lautstark eine eigene Party gefeiert und so die Polizei auf den Plan gerufen. Am frühen Sonntagmorgen hatten sich Nachbarn über die laute Musik aus einer Nebenwohnung beschwert und die Einsatzkräfte alarmiert, wie die Polizei am Montag mitteilte. Weil auf Klingeln und Klopfen niemand reagierte, wurde telefonisch Kontakt zu dem 27-jährigen Mieter aufgenommen - der sich allerdings in Hamburg aufhielt.