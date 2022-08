Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle FOTO: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Skandinavienkai: Zufahrt nach Unfall über Stunden gesperrt Von dpa | 25.08.2022, 16:28 Uhr

Bei einer Kollision von zwei Sattelzugmaschinen am Skandinavienkai in Lübeck-Travemünde sind mehr als hundert Liter Diesel ausgelaufen. Bei dem Unfall sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Wegen der Reinigungsarbeiten habe die Zufahrt zum Hafen mehr als vier Stunden gesperrt werden müssen. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der 56 Jahre alte Fahrer einer Sattelzugmaschine am Mittwoch kurz hinter der Hafenausfahrt gewendet, ohne auf den folgenden Verkehr zu achten. Ein nachfolgendes Fahrzeug konnte nicht mehr bremsen, so dass es zum Zusammenstoß kam.