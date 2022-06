Gleichzeitig feiern Bulli-Vans am Südstrand von Fehmarn das Midsummer Bulli Festival. Es ist das größte Treffen dieser Art in Deutschland und das einzige am Meer. Vor allem die VW-Modelle T2, T3 und T4 sind hier stark vertreten.

Während sich die einen über das Comeback von Harley Days und Midsummer Bulli Festival freuen, halten andere solche Treffen in Zeiten des Klimawandels für obsolet. Abgas ausstoßen und Sprit verbrennen, wo aktuell zum Energiesparen aufgerufen wird? Das verstehen nicht alle.

„Sie schaden damit nicht nur dem Klima, sondern durch die Lärm- und Luftbelästigung auch den Menschen und Tieren in der Stadt“, sagt Hamburgs Nabu-Chef Malte Siegert. Das sei alles nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Die „Harley Days“ abzusagen wäre laut Siegert zumindest ein symbolisches Zeichen gewesen.

Doch was meinen Sie? Stimmen Sie ab in unserer Umfrage des Tages: Sind solche Treffen noch zeitgemäß?