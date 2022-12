Silvester-Feuerwerk Symbolfoto: dpa up-down up-down Blaulicht-Ticker für SH und HH Liveblog: So bereiten sich Feuerwehr und Polizei auf Silvester vor Von Christin Lempfert | 30.12.2022, 12:35 Uhr

Polizei und Feuerwehr erwarten in diesem Jahr wieder mehr Einsätze an Silvester und Neujahr – auch aufgrund des gefallenen Böllerverbots. Was in Schleswig-Holstein und Hamburg passiert, lesen Sie in unserem Liveblog.