Beim Diamond Feuerwerk in Hohenlockstedt standen am Donnerstagmorgen bereits hunderte Menschen vor dem offiziellen Verkaufsstart Schlange. Foto: Michael Ruff Silvester 2022 Nach zwei Jahren Corona-Pause: Böller-Verkauf in SH gestartet Von Inga Gercke | 29.12.2022, 15:12 Uhr

Am Donnerstagmorgen ist der Vorverkauf von Raketen, Feuerwerk, Knallerbsen und Co gestartet. Bei Diamond Feuerwerk in Hohenlockstedt standen Hardliner bei Wind und Wetter schon am frühen Morgen an.