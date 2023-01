Während die Feiernden der Silvesternacht noch schlafen, beginnen früh morgens die Aufräumarbeiten. 18 TBZ-Mitarbeiter sind im Dienst, um Böllerreste und Co zu beseitigen. Foto: Michael Staudt up-down up-down Flensburg: Tonnen von Müll Zwischen Böllerresten und Katerstimmung: Aufräumarbeiten nach Silvester Von Inga Gercke | 01.01.2023, 16:11 Uhr

Trotz Regen und Sturm wurde in ganz Schleswig-Holstein ordentlich Silvester gefeiert – auch in Flensburg. Böller- und Raketenmüll zeugen von einer lauten Partynacht. Die Aufräumarbeiten beginnen früh. Wie die TBZ-Mitarbeiter dabei vorgehen und was sie Neujahr auf den Straßen gefunden haben.