Fliegerhorst Sieben US-Kampfjets für Luftwaffenübung in Jagel gelandet Von dpa | 03.06.2023, 22:11 Uhr

Die ersten Kampfjets vom Typ F16 aus den USA sind am Samstag auf dem Fliegerhorst im schleswig-holsteinischen Jagel gelandet. Sie sind zur Übung „Air Defender 2023“ angereist, die vom 12. Juni an geplant ist. An der Übung unter deutscher Führung sollen nach Luftwaffenangaben 25 Nationen mit 250 Flugzeugen und 10.000 Soldaten und Soldatinnen teilnehmen.