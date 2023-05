Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Sieben Leichtverletzte bei Unfall auf Höhe des Hansa-Parks Von dpa | 20.05.2023, 14:48 Uhr

Bei einem Unfall auf der Höhe des Freizeitparks Hansa-Park in Sierksdorf sind am Samstagvormittag sieben Menschen - darunter drei Kinder - leicht verletzt worden. Eine Autofahrerin aus Wiesbaden wollte auf den Parkplatz des Freizeitparkes im Kreis Ostholstein fahren, wie eine Polizeisprecherin sagte. Dabei hatte sie beim Kreuzen einer Straße ein Auto aus dem Kreis Ostholstein übersehen. In dem Wiesbadener Auto saßen den Angaben zufolge insgesamt fünf Menschen, darunter zwei Kinder. Das andere Auto war mit zwei Personen besetzt, darunter ein Kind. Alle sieben Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht. Zuvor hatten die „Lübecker Nachrichten“ online berichtet.