Nach Jahren mit rückläufigen Zahlen ist die Zahl der Wohnungseinbrüche in Schleswig-Holstein erstmals wieder gestiegen – und das erheblich. Bis Ende September hat die Polizei in Schleswig-Holstein 1845 Einbrüche registriert. Das sind 306 Taten und damit knapp 20 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Lockdown und Home-Office hatten es Einbrechern zuvor nicht leicht gemacht und waren laut Polizei für den Rückgang während der Corona-Pandemie verantwortlich.

Erst am Wochenende wurde ein älteres Ehepaar in Neumünster von einem bewaffneten Mann überfallen. Sie hatten in der Nacht noch im Wohnzimmer ferngesehen. Der Täter sperrte sie in den Keller und konnte fliehen. Nachrichten, die schockieren.

Wir wollen deshalb heute von Ihnen wissen, ob Sie schon einmal Opfer eines Einbruchs geworden sind. Stimmen Sie gern auch ohne Abo ab.

Der Zwischenstand um 17.20 Uhr zeigt eine deutliche Tendenz. 64 Prozent der 466 Teilnehmer gaben an, dass sie noch nicht Opfer von Einbrüchen wurden, 36 Prozent bestätigten, dass sie bereits von Einbrechern heimgesucht wurden.