Jan Lisiecki in Lübeck. Foto: Felix König up-down up-down Hochbegabte Musiker SHMF-Konzert der Wunderkinder Jan Lisiecki, Tomo Keller und Wolfgang Amadeus Mozart Von Karin Lubowski | 21.07.2023, 14:11 Uhr

Mit der Academy of St Martin in the Fields spielte der 28-jährige Pianist in der Lübecker Kongresshalle Werke von Michael Tippett, Benjamin Britten und Mozart. So war der Abend.