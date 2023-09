Kaum ist die Weltmeisterschaft vorbei, geht schon das nächste Groß-Event los: Der SH Netz Cup liefert seit 2001 großes Entertainment rund um den Ruder-Sport. Die Zeichen stehen gut, dass dies auch zwischen dem 15. und 17. September 2023 der Fall ist, wenn die Veranstalter zum selbst ernannten „härtesten Ruderrennen der Welt“ einladen.

Was für ein Programm können Zuschauer erwarten – und welche Profi-Sportler machen mit, wenn es entlang einer 12,7 Kilometer langen Strecke von Breiholz in Richtung des Kanalhafens von Rendsburg geht? Shz.de liefert im Vorfeld des SH Netz Cup 2023 eine Übersicht.

SH Netz Cup 2023: Vier Top-Teams nehmen teil

Die Selbsteinschätzung der SH Netz Cup-Veranstalter kommt nicht von ungefähr. Bereits eine Vorschau auf das Programm des SH Cup 2023 könnte die Bezeichnung als einer der herausforderndsten Ruder-Veranstaltungen legitimieren. Vier Mannschaften gehen an den Start, die ihre internationale Klasse bereits bewiesen haben: Großbritannien, USA, Österreich und natürlich das Achter-Team aus Deutschland.

Damit treten beim Rudermarathon des SH Netz Cups Achter-Teams gegeneinander an, die bei der vergangenen Weltmeisterschaft Platz 1 (Großbritannien), Platz 5 (Deutschland) und Platz 6 (USA) belegt haben.

SH Netz Cup schickt „die besten Achter der Welt“ durch den NOK

Inmitten des Nord-Ostsee-Kanals rudern „die besten Achter der Welt“ um die Wette, heißt es auf der Internetseite des SH Netz Cup. Um diesen Vorschusslorbeeren gerecht zu werden, gilt es für die ambitionierten Sportler eine 12,7 Kilometer lange Strecke möglichst schnell zu überwinden.

Mit 16 gewonnenen Rennen seit 2001 triumphiert Deutschland mit weitem Abstand auf der SH Netz Cup-Bestenliste. Vergangenes Jahr gewannen jedoch die USA, die mit einem möglichen Sieg, ihren vierten Sieg auf dem NOK feiern könnten. Großbritannien gewann das Rennen zweimal. Österreich steht derweil vor seiner ersten Teilnahme beim Ruder-Event in Rendsburg.

SH Netz Cup: Im letzten Jahr ging die USA als Sieger des Rudermarathons hervor.

SH Netz Cup in Rendsburg: Das ist das deutsche Team

Vor Start des SH Netz Cup ist die Erleichterung beim deutschen Team groß. Der Grund: Die Teilnahme an Olympia 2024 in Paris ist dem Deutschland-Achter sicher. Am Sonntag, 10. September, erreichte das Team Platz fünf im Endlauf der Ruder-Weltmeisterschaft in Belgrad. Große Erleichterung, und dennoch blicken die Teilnehmer aus dem deutschen Team demütig dem SH Netz Cup in Rendsburg entgegen.

„Es jubelt bestimmt niemand, dass er jetzt noch einmal 12,7 Kilometer rudern muss. Aber es freuen sich trotzdem alle auf Rendsburg, weil sich die Macher so viel Mühe geben.“ Jonas Wiesen Steuermann des Deutschland-Achters

„Und wir treten ja auch noch auf dem Ergometer und im Sprintrennen gegen die anderen Nationen an. Das ist ein toller Mix, den es sonst nirgendwo gibt“, sagte Wiesen über das Teamgefüge des Deutschland-Achters. Neben Wiesen besteht das Team aus Marc Kammann, Wolf-Niclas Schröder, Mattes Schönherr, Olaf Roggensack, Torben Johannesen, Max John, Jasper Angl und Benedict Eggeling.

Viel Programm zum SH Netz Cup in Rendsburg

Das Wochenende zwischen dem 15. und 17. September steht in Rendsburg ganz im Zeichen des Ruder-Sports. Dabei wartet der SH Netz Cup mit einem entsprechendem wie vielfältigem Programm auf. Zum einen gibt es ein Stand-Up-Paddling (SUP)-Contest, „ein Rennen für jedermann, nicht nur für SUP-Racer mit speziellen Boards“, wie Organisator Micha Knierim gegenüber shz.de sagte. Ein weiteres Highlight des Wochenendes ist der „Sparkassen-Canal-Triathlon“.

Der Wettbewerb „Die schnellste Klasse Deutschlands“ ermittelt derweil in einem Final Four Gewinner, die eines Tages vielleicht auch am großen SH Netz Cup in Rendsburg teilnehmen. Die bereits bestätigten Klassen: Max Planck Schule Kiel, Gymnasium am Wall Verden, Gymnasium Schloss Plön und Heinrich-Hertz-Schule Hamburg. Neben vielen Sportereignissen runden Musik, Shows und eine Erlebnismeile das Event in Rendsburg ab.

Hier alle Programmpunkte des SH Netz Cup 2023 in der Übersicht:

SH Netz Cup 2023: So kommen Sie zum Rendsburger Hafen

Der SH Netz Cup 2023 findet unmittelbar am Rendsburger Kanalhafen statt. Kostenloser Eintritt macht das Ruder-Event genauso attraktiv wie ein anderer Umstand: Erstmals in seiner Geschichte gelangen Zuschauer per Shuttle-Bus zum Cup. Dieser Service, der Zuschauer zum Veranstaltungsgelände bringt, ist kostenlos.

Der Shuttlebus, der alle 15 Minuten fahren soll, fährt am Freitag zwischen 16 Uhr und 0.45 Uhr, am Samstag zwischen 10 und 0.30 Uhr und am Sonntag von 9.45 bis 18.15 Uhr. Der für den SH Netz Cup organisierte Bus kann über den Rendsburger ZOB, den Parkplatz des Kreishauses (Kaiserstraße), und am Parkplatz an der Nordmarkhalle erreicht werden.

SH Netz Cup 2023 Livestream: Event von Experten begleitet

Richard Schmidt wurde unter anderem in seiner sehr erfolgreichen Ruder-Karriere 2012 Olympiasieger im Deutschland-Achter in London. Am Sonntag steht für shz.de im Livestream des SH Netz Cups als Experte bereit.

Für diejenigen, die am Rudermarathon interessiert sind, es aber bis zum Wochenende nicht mehr an den Nord-Ostsee-Kanal schaffen, stellt shz.de einen Livestream zur Verfügung. Als Experten geladen sind Olympiasieger Richard Schmidt und Europameister Maximilian Munski, ehemalige Ruderer des Deutschland-Achters.

Shz-Sportreporter Sascha Bodo Sievers wird den Rudermarathon am Sonntag als Kommentator begleiten. Der Livestream startet ab 13.45 Uhr. Das größte Ruder-Event Schleswig-Holsteins können Sie live vor Ort am NOK oder im Livestream auf www.shz.de/live verfolgen.

Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.