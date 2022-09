In der MINT-Woche können Schüler Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik außerhalb der Schule entdecken. Foto: MINT-Forum up-down up-down Aktionswoche in Schleswig-Holstein So entdecken Schüler MINT-Fächer im Alltag Von Ina Reinhart | 22.09.2022, 18:16 Uhr

In Betriebe hineinschnuppern und an Hochschulen experimentieren: In der MINT-Woche werden Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik für Schüler greifbar.