Expertin zu Sexismus in Werbung Warum eine nackte Frau nicht gleich sexistisch ist und was Verbote wirklich bringen Von Inga Gercke | 28.02.2023, 15:32 Uhr

Sexismus in der Werbung begegnet uns auch in Schleswig-Holstein überall. Doch nicht alles, was danach aussieht, ist auch sexistisch. Die Soziologin Manja Dimitra Kotsas von der Christian-Albrechts-Universität Kiel klärt auf und hält ein Verbot für denkbar.