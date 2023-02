Bei den Knochenteilen wurde diesen Siegelring gefunden. In der eingefassten Medaille sieht man den ehemaligen Präsidenten der USA, John- F. Kennedy. Foto: Polizeidirektion Lübeck up-down up-down Serie: Vermisste in SH Ein mysteriöser Skelettfund, ein seltener Ring und eine unbekannte Tote Von Inga Gercke | 01.02.2023, 14:44 Uhr

In Schleswig-Holstein werden über 300 Menschen vermisst. Nach 13 von ihnen sucht die Polizei derzeit öffentlich. Oft gibt es wenig Hoffnung, die Vermissten noch lebend zu finden. So wie bei dem Skelettfund auf einem Feld in Sierksdorf, bei dem auch außergewöhnliche Schmuckstücke sichergestellt wurden.