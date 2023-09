2023 ist ein turbulentes Jahr mit lange anhaltenden Wetter-Perioden in Schleswig-Holstein. Da war zunächst der extrem trockene Frühling, gefolgt von einem kühlen Sommer mit regelmäßig starken Niederschlägen und einem fast ins Wasser gefallenen Wacken-Open-Air.

Kommt nun der heiße Frühling im Herbst zurück? Gut möglich. Denn bis zu 27 Grad soll es laut einigen Wetter-Apps am übernächsten Wochenende warm werden. Besonders das zweite Wochenende im September wird demnach warm und sonnig. Aber was sagen die Meteorologen der Wetterwelt in Kiel dazu?

September: Omega-Hoch sorgt für warmes Sommerwetter in SH

Philipp Daszinnies, Meteorologe bei der Wetterwelt, bestätigt ein „schönes Hochdruckgebiet“, das sich ab diesem Wochenende über den Britischen Inseln aufbaut und sagt: „Die gesamte nächste Woche wird es schön“. Für Mitteleuropa bedeutet das Hoch nämlich, dass sich warme Luft vom Mittelmeer gen Norden gesellt.

Die Modelle für Schleswig-Holstein sehen laut Daszinnies aber noch zu unterschiedlich aus, denn der Herbst-Nebel könnte Hitze-Fans noch einen Streich spielen.

Gerade in der jetzigen Jahreszeit könne sich über dem Meer nun mal Hochnebel bilden, daher gebe es noch keine präzisen Angaben über die Temperaturen in Schleswig-Holstein, so der Wetter-Profi.

Dennoch sieht es für zweite Hälfte der kommenden Woche nach sommerlichen Temperaturen (ab 25 Grad) aus. Auch schon vorher bringt das Hoch freundliches Wetter. Im Kreis Herzogtum Lauenburg sind wie meist die höchsten Temperaturen zu erwarten und auf den nordfriesischen Inseln die geringsten.

Sommerwetter im September in SH: Wie lange bleibt das Wetter so schön?

So richtig sommerlich dürfte es dann am zweiten Septemberwochenende werden. Denn es handelt sich aktuell um eine Omega-Hochwetterlage und diese steht für stabile Wetterlagen in Mitteleuropa.

Ob der „Sommer“ über die Monatsmitte durchhält, ist aber nicht unbedingt wahrscheinlich, denn es ist meteorologischer Herbstanfang und Tiefs über dem Atlantik kommen bestimmt.