Arbeitsmarkt Senioren sollen Fachkräftemangel lindern Von dpa | 13.01.2023, 11:56 Uhr

Auf dem Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein verdrängt der Arbeits- und Fachkräftemangel zunehmend die Arbeitslosigkeit als Kernproblem. Dies machten der Regionalchef der Arbeitsagentur, Markus Biercher, und Arbeitsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) am Freitag in Kiel deutlich. Mit mehr arbeitenden Senioren, Zuwanderern und Menschen mit Behinderung will Madsen dem Mangel begegnen. Zwischen 14.000 und 18.000 Zuwanderer jährlich würden benötigt.