Ermittlungen Senioren im eigenen Haus in Neumünster überfallen Von dpa | 02.01.2023, 16:47 Uhr

Ein älteres Ehepaar ist in seinem Haus in Neumünster überfallen und ausgeraubt worden. Der unbekannte Täter hatte am vergangenen Freitag (30. Dezember) an der Haustür geklingelt und die 79 Jahre alte Frau sowie den 84 Jahre alten Mann ins Gebäude gedrängt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der als 30 bis 50 Jahre alt beschriebene Täter flüchtete mit Bargeld in dreistelliger Höhe. Die 79-Jährige rief die Polizei, eine Fahndung blieb ohne Erfolg. Die beiden Senioren kamen ins Krankenhaus, das sie aber schnell wieder verlassen konnten. Die Polizei sucht Zeugen.