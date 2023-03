Blaulicht Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfälle Senior steuert Auto in Hafenbecken von Heikendorf Von dpa | 19.03.2023, 16:32 Uhr

Ein alter Mann hat in Heikendorf bei Kiel sein Auto ins Hafenbecken gesteuert. Er sei bei dem Unfall am Sonntag unverletzt geblieben, teilte die Polizei mit. Das Wasser sei an der Stelle knietief.