Kriminalität Senat berät über Messerattacke: Kerstan unterstützt Gallina Von dpa | 31.01.2023, 16:38 Uhr

Eine knappe Woche nach der tödlichen Messerattacke in der Regionalbahn von Kiel nach Hamburg hat sich der Senat der Hansestadt mit der Gewalttat befasst. Dabei sei auch der Umgang der Behörden mit dem einschlägig vorbestraften mutmaßlichen Täter erörtert worden, der wenige Tage vor der Tat aus der Untersuchungshaft in einer Hamburger Justizvollzugsanstalt freigekommen war, sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer am Dienstag. „Diese Tat wirft sehr viele Fragen auf.“ Die Aufarbeitung des Falls geschehe länder- und in Hamburg behördenübergreifend.