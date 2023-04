Delfin als seltener Gast Foto: Volker Gerstmann/TNN/dpa up-down up-down Lübeck Seltener Gast: Delfin springt in Bucht durch das Wasser Von dpa | 23.04.2023, 17:26 Uhr

Seltener Besuch in der Lübecker Bucht: Ein Delfin hat sich am Wochenende wohl in der Ostsee getummelt. Sehr zur Freude der Touristen schwamm der Meeressäuger dabei nicht nur gemütlich durch das Wasser, sondern führte auch Kunststücke vor.