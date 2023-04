Ohne Klamauk geht es beim Essen auch - findet Familiencoach Kira Liebmann. Foto: dpa-tmn up-down up-down Selbstbestimmtes Essen Ab wann dürfen Kinder übers Essen entscheiden? Von Claudia Wittke-Gaida, dpa | 22.04.2023, 16:02 Uhr

Noch Jahrzehnte später tischen einem Eltern Storys auf, was sie alles versucht haben, um Spinat und Co. in die „Futterluke“ zu schieben. Eine Erziehungsexpertin erklärt, wie man es besser macht.