Vorhersage Sehr mildes Herbstwetter am verlängerten Oktober-Wochenende Von dpa | 29.10.2022, 13:54 Uhr

Der Oktober verabschiedet sich mit freundlichem Herbstwetter in Hamburg und Schleswig-Holstein. Besonders am Sonntag bringt das verlängerte Wochenende Sonne und milde Temperaturen in den Norden, wie aus einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht. Demnach bleibt der Himmel am Samstag bei 15 bis 18 Grad noch bedeckt. Stellenweise kann es sogar leicht regnen.