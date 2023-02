Wetter in Schleswig-Holstein Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild up-down up-down Wetter Sehr milder Winter in Schleswig-Holstein Von dpa | 27.02.2023, 13:46 Uhr

In Schleswig-Holstein geht ein insgesamt milder Winter zu Ende. Der Mittelwert von 3,7 Grad lag weit über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 (0,9 Grad) und auch deutlich über dem Bundesschnitt von 2,9 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag berichtete. Beim Niederschlag gab es mit 228 Litern je Quadratmeter (Deutschland: 170 Liter) im langjährigen Vergleich ein Plus von gut 25 Prozent. Die Sonnenscheindauer blieb mit 145 Stunden unter dem deutschen Durchschnittswert von 160 Stunden.