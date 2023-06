Rettungshubschrauber Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Hubschraubereinsatz Segler nach medizinischem Notfall von Jacht gerettet Von dpa | 13.06.2023, 23:03 Uhr

Nach einem medizinischen Notfall ist ein 65 Jahre alter Segler in der Ostsee per Rettungshubschrauber von einer Jacht gerettet worden. Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Dienstag mitteilte, hatten andere Crewmitglieder die Retter alarmiert, weil es ihrem Mitsegler sichtlich schlecht ging. Sie waren zum Zeitpunkt des Notfalls mit ihrem Schiff bei steifem Wind und hohem Seegang knapp zehn Kilometer vor Kellenhusen unterwegs.