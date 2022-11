Soll auch jederzeit für in Not geratene Segler offen sein: Der Hafen in Lippe. Foto: Hauke Göttsch up-down up-down DGzRS kämpft mit Sandbank Versandeter Hafen in Lippe bei Hohwacht: Seenotretter können nicht mehr auslaufen Von Kay Müller | 01.11.2022, 13:14 Uhr

Es besteht Lebensgefahr: Weil Stürme Sand und Steine vor die Hafeneinfahrt in Lippe (Kreis Plön) spülen, kann der Seenotrettungskreuzer oft nicht aus- und in Not geratene Schiffe nicht einlaufen. Eine Ausbaggerung könnte helfen, doch die ist teuer – und nicht jeder will sich daran beteiligen.