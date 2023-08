Nordsee Seehundstationen wildern junge Seehunde aus Von dpa | 17.08.2023, 15:00 Uhr Seehundstation wildert Heuler aus Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down

Die Seehundstationen in Friedrichskoog und Norddeich haben mehrere junge Seehunde ausgewildert. Die schleswig-holsteinische Einrichtung hat am Donnerstag fünf junge Seehunde in die Freiheit entlassen. Bevor die Heuler Moni, Susi, Hubert, Frederik und Gizmo in der Meldorfer Bucht zurück in die Nordsee schwimmen konnten, wurden sie in Friedrichskoog ein letztes Mal gewogen und in Transportkisten verladen.