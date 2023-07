Seehund-Junges Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Dithmarschen Seehundstation Friedrichskoog päppelt derzeit 158 Tiere auf Von dpa | 31.07.2023, 09:24 Uhr

In der Seehundstation Friedrichskoog werden derzeit 158 Tiere aufgepäppelt. Erst am Sonntag wurde ein bei Büsum gefundenes Jungtier in die Station gebracht.