Nach drei Monaten in der Seehundaufzuchtstation Friedrichskoog im Kreis Dithmarschen ist der kleine Seehund Ove wieder in die Freiheit entlassen worden. Spaziergänger hatten den kleinen Heuler Mitte Juli am Hamburger Elbstrand in Övelgönne gefunden. Aufgrund des Fundortes bekam er den Namen Ove. Die Feuerwehr brachte den kleinen Seehund zunächst zu Schwanenvater Olaf Nieß. Danach ging es weiter nach Friedrichskoog, wo zahlreiche Seehunde auf ein Leben in der Nordsee vorbereitet werden.



Heuler sind junge Seehunde, die durch einen Sturm oder andere Umstände von ihrer Mutter getrennt werden und dann nach ihr rufen. Immer wieder verirren sich Seehunde in die Elbe und tauchen dann in Hamburg wieder auf.