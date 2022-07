HANDOUT - Ein Seeadler macht Flugversuche. Foto: Wolf v. Schenck/Wildpark Eekholt/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Wolf v. Schenck up-down up-down Segeberg Seeadler nach Zusammenstoß mit Windrad aufgepäppelt Von dpa | 05.07.2022, 21:02 Uhr

Nachdem er mit einer Windkraftanlage kollidiert und sechs Wochen lang im Wildpark Eekholt (Kreis Segeberg) gesund gepflegt worden ist, darf ein Seeadler bald wieder in die Freiheit fliegen. Wie der Wildpark am Dienstag mitteilte, sei der Seeadler Mitte Mai in die eigene Vogelpflegestation aufgenommen worden - mit einer Trümmerfraktur der Finger am linken Flügel.