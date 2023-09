Lübeck Sechs Verletzte bei Schlägereien: Polizei räumt Fehler ein Von dpa | 18.09.2023, 13:57 Uhr | Update vor 24 Min. Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Im Zusammenhang mit zwei Schlägereien mit insgesamt sechs Verletzten hat die Lübecker Polizei Fehler in der Kommunikation eingeräumt. Die Vorgänge würden jetzt aufgearbeitet, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Polizei hatte am Wochenende in einer Pressemitteilung dazu aufgefordert, ein im Netz kursierendes Video von einer Auseinandersetzung in der Lübecker Innenstadt nicht zu verbreiten und von privaten Geräten zu löschen. Sie begründete das mit dem Schutz Dritter.