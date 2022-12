Rettungshubschrauber Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Kreis Nordfriesland Sechs Verletzte bei Kollision: Autofahrer in Lebensgefahr Von dpa | 13.12.2022, 09:37 Uhr

Ein Mensch schwebt nach einem Verkehrsunfall im Kreis Nordfriesland in Lebensgefahr, fünf weitere wurden dabei schwer verletzt. Angaben der Polizei vom Dienstag zufolge handelt es sich bei der lebensbedrohlich verletzten Person um den Fahrer oder die Fahrerin eines Autos, das zwischen Oster- und Wester-Ohrstedt mit einem entgegenkommenden Lkw zusammenstieß. Beide Fahrzeuge landeten nach dem Zusammenstoß am Montagabend im Graben. Sowohl der Lkw-Fahrer als auch die fünf Insassen des Autos mussten mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. Ein Rettungshubschrauber transportierte die in Lebensgefahr schwebende Person in eine Klinik. Genauere Angaben zu den Verletzten und zur Unfallursache konnte die Polizei zunächst nicht machen.