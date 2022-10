Feuerwehr Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Kiel Sechs Menschen wegen Kohlenmonoxid im Krankenhaus Von dpa | 23.10.2022, 09:42 Uhr

Ein hoher Kohlenmonoxidwert in einem Wohnhaus hat die Feuerwehr in Kiel auf den Plan gerufen. Sechs Menschen kamen ins Krankenhaus. Der Feuerwehr zufolge war die Besatzung eines Rettungswagens am späten Samstagabend durch einen Warnmelder auf den hohen Wert in einer Wohnung aufmerksam geworden. Die Einsatzkräfte waren für einen Patienten angerückt, mit welchem sie umgehend die Wohnung verließen.