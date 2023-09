Nordfriesland Schwimmer von Strömung vor Sylt abgetrieben und gestorben Von dpa | 13.09.2023, 10:49 Uhr | Update vor 30 Min. Rettungshubschrauber Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 65 Jahre alter Mann ist beim Schwimmen in der Nordsee vor Sylt von der Strömung abgetrieben worden und nach seiner Bergung gestorben. Das Unglück ereignete sich am Dienstag vor dem Strand von Rantum, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Urlauber war nach ersten Erkenntnissen zwischen zwei Sandbänken schwimmen gegangen. Ein Zeuge am Strand bemerkte, dass der Schwimmer immer weiter in Richtung Süden abtrieb und alarmierte die Rettungskräfte. Der 65-Jährige wurde etwa 30 Minuten später leblos aus dem Wasser geborgen und reanimiert. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Kiel, wo er wenig später starb.