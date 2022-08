Abkühlung im Freibad FOTO: Hendrik Schmidt/dpa/Symbolbild up-down up-down Gleichberechtigung Schwimmen ohne Oberteil in Kiels Bädern ausdrücklich erlaubt Von dpa | 26.08.2022, 13:12 Uhr

Die Stadt Kiel hat die Bekleidungsvorschriften für die Bäder der Stadt so geändert, dass Baden und Schwimmen ohne Oberteil auch für Frauen künftig ausdrücklich erlaubt ist. Bisher hieß es in den Regeln, es sei übliche Badebekleidung zu tragen. Diese Formulierung ersetzte die Ratsversammlung per Beschluss in einer Sitzung am Donnerstag durch die Formulierung, es sei geeignete, mindestens die primären Geschlechtsmerkmale bedeckende Badebekleidung zu tragen. Brüste gehören nicht dazu.