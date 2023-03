Polizei Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehrsunfall Schwerverletzte bei Unfall in Aukrug - verbotenes Rennen? Von dpa | 16.03.2023, 17:22 Uhr

Möglicherweise bei einem verbotenen Autorennen auf einer Bundesstraße im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind drei Menschen verletzt worden. Auf der B430 in Aukrug lieferten sich am Donnerstag nach Angaben von Zeugen zwei Kleinwagenfahrer ein Rennen, wie die Polizei mitteilte. Demnach drängten sich die Fahrer sogar gegenseitig ab. Einer der Wagen habe bei einem Überholversuch das andere Auto berührt und sei in den Gegenverkehr geraten. Dort sei das Auto mit einem Wohnmobil zusammengestoßen.