Bei einem Glätteunfall auf der A21 bei Nettelsee wurden zwei Personen verletzt. Foto: Daniel Friederichs up-down up-down Spiegelglatte Straßen in SH Schwerer Glätteunfall auf A21 bei Nettelsee: Zwei Verletzte Von Daniel Friederichs, shz.de | 18.01.2023, 06:55 Uhr

Kräftige Schneeschauer haben in der Mitte von Schleswig-Holstein für teilweise spiegelglatte Straßen und Unfälle gesorgt. Auch in den Morgenstunden ist es weiter glatt auf Straßen und Autobahnen in Norden.