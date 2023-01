Polizei Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Schwerer Bandendiebstahl an Schulen: Verdächtige ermittelt Von dpa | 20.01.2023, 12:31 Uhr

Nach Einbrüchen in Schulen in mehreren Bundesländern hat die Polizei drei Verdächtige ermittelt. Die Männer im Alter zwischen 22 und 33 Jahren sollen eine deutschlandweit agierende Bande mit Sitz in Hamburg sein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie sollen Einbrüche mit Diebstählen an Schulen in Bayern, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein begangen haben.