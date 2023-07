Der Zoll kontrollierte am Freitag mehrere Hotels und Gaststätten in Schleswig-Holstein. Symbolfoto: Thomas Imo/photothek.net up-down up-down In mehreren Landkreisen Verdacht auf Schwarzarbeit: Zoll-Razzia in SH im Hotel- und Gaststättengewerbe Von dpa | 02.07.2023, 13:48 Uhr

Angaben zufolge hatten knapp 60 Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit am vergangenen Freitag 42 Arbeitgeber in mehren Kreisen in Schleswig-Holstein überprüft und fast 270 Beschäftigte vor Ort zu ihrer Tätigkeit befragt.